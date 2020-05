Nel primo giorno di “Fase 2” nel Varesotto ancora 55 tamponi positivi e 5 morti

Mentre tutta Italia fa i conti con le prime prove di ripartenza la Lombardia conta 577 tamponi positivi in più secondo l’ultimo report regionale di lunedì 4 maggio. (Foto:Asst Valle Olona)

Il Varesotto con 55 nuovi tamponi positivi arriva a 2.838 casi dall’inizio dell’emergenza 383 morti (+5 da ieri). Tra i comuni dove si registra una maggior crescita, legata probabilmente anche alla comunicazione di test avvenuti in strutture comunitarie, ci sono Vergiate (+10 casi), Gallarate (+9) e Gorla Minore (+7).

In tutta la Lombardia i casi positivi sono arrivati ormai a 78.105. I dati sono in continua crescita ma nella giornata di oggi si è fermata la diminuzione di pazienti in terapia intensiva che restano 532. Calano i ricoverati non in terapia intensiva a 6.414 (-195) e aumentano di 697 i dimessi.

I morti in tutta la Regione sono diventati 14.294, sono 63 persone in più dai ieri.

I 25 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 290 +3

Varese 276 +2

Saronno 183 +1

Gallarate 176 +9

Laveno-Mombello 123 +1

Malnate 118 +4

Cocquio-Trevisago 118 +0

Caronno Pertusella 81 +0

Somma Lombardo 78 +0

Tradate 75 +0

Castellanza 68 +0

Gorla Minore 65 +7

Cassano Magnago 52 +0

Lonate Pozzolo 51 +2

Vergiate 40 +10

Olgiate Olona 37 +0

Cardano Al Campo 34 +0

Gavirate 33 +0

Origgio 33 +0

Samarate 28 +1

Fagnano Olona 27 +0

Gerenzano 27 +0

Cislago 26 +0

Ferno 26 +0

Viggiù 24 +5

I casi nelle province lombarde

Bergamo 11538 +85

Brescia 13122 +94

Como 3332 +19

Cremona 6109 +3

Lecco 2360 +16

Lodi 3062 +15

Monza Brianza 4850 +27

Milano 20254 +186

Mantova 3201 +2

Pavia 4522 +32

Sondrio 1210 +29

Varese 2838 +55