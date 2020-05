Nel Varesotto 14 decessi e 75 nuovi casi positivi

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di venerdì 8 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 75 contagi in più per un totale di 3148. A questo si aggiunge il numero di nuovi decessi che sono stati 14 per un totale arrivato a 431. (Foto Santimone per Areu)

Questo dicono i dati, nudi e crudi, contenuti nel bollettino sanitario ufficiale delle ultime 24 ore. In molti chiedono a questo giornale, soprattutto da quando è cominciata la fase 2 dell’emergenza, di dare più informazioni sulla natura dei numeri che riguardano i nuovi tamponi: non le abbiamo. Sappiamo che sono in corso delle attività di rilevazione che riguardano le Rsa e che sono stati istituiti punti di monitoraggio sul personale sanitario e laddove ne veniamo a conoscenza cerchiamo di darne puntualmente conto. Condividiamo con i nostri lettori, tuttavia, l’importanza di avere informazioni più puntuali sull’attività di monitoraggio della diffusione del contagio ed è per questo che ancora una volta abbiamo rivolto dieci domande ad ATS Insubria (l’autorità sanitaria sul territorio). In questa fase si sta chiedendo responsabilità ai cittadini ed è importante restituire con trasparenza i risultati dei loro sforzi.

Sempre nel Varesotto la crescita dei numeri riguarda oggi Gorla Minore (+12), Saronno (+9) e Cuvio (+8), Viggiù (+7) e Comerio (+6).

La Lombardia conta 609 tamponi positivi in più. In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 80.723. Il numero di pazienti in terapia intensiva è sceso a 400 (80 posti occupati in meno). Calano i ricoverati non in terapia intensiva a 5702 (-146). I morti in tutta la Regione sono diventati 14.839, sono 94 persone in più dai ieri.

I 25 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 322 +2

Varese 291 +1

Saronno 213 +9

Gallarate 210 +4

Laveno-Mombello 133 +5

Malnate 121 +1

Cocquio-Trevisago 118 +0

Tradate 107 +1

Caronno Pertusella 84 +1

Somma Lombardo 80 +0

Gorla Minore 79 +12

Castellanza 72 +3

Lonate Pozzolo 55 +0

Cassano Magnago 54 +0

Vergiate 51 +1

Gavirate 48 +0

Olgiate Olona 37 +0

Cardano Al Campo 36 +1

Origgio 34 +1

Viggiu’ 33 +7

Samarate 30 +1

Cislago 28 +0

Ferno 28 +2

Luino 28 +0

Fagnano Olona 27 +0

Gerenzano 27 +0

I casi nelle province lombarde

Bergamo 11671 +49

Brescia 13460 +69

Como 3470 +30

Cremona 6219 +16

Lecco 2448 +29

Lodi 3222 +18

Monza Brianza 5015 +41

Milano 21094 +201

Mantova 3237 +16

Pavia 4704 +52

Sondrio 1276 +10

Varese 3148 +75