Nel Varesotto la crescita è costante: 53 nuovi tamponi positivi

La Lombardia conta 500 tamponi positivi in più secondo l’ultimo report regionale di martedì 5 maggio che riguarda però solo 6.455 nuovi tamponi eseguiti. (Foto: Asst Sette Laghi)

Il Varesotto con 53 nuovi tamponi positivi arriva a 2.891 casi dall’inizio dell’emergenza. A registrare la crescita maggiore nel report di oggi è il Comune di Oggiona Santo Stefano con 15 casi positivi in più (19 in totale).

In tutta la Lombardia i casi positivi sono arrivati ormai a 78.605. Il numero di pazienti in terapia intensiva è sceso di 23 per un totale di 509. Calano i ricoverati non in terapia intensiva a 6.201 (-213). I morti in tutta la Regione sono diventati 14.389, sono 95 persone in più dai ieri.

I 25 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 295 +5

Varese 280 +4

Saronno 184 +1

Gallarate 180 +4

Laveno-Mombello 124 +1

Cocquio-Trevisago 118 +0

Malnate 118 +0

Caronno Pertusella 81 +0

Somma Lombardo 78 +0

Tradate 76 +1

Castellanza 68 +0

Gorla Minore 65 +0

Cassano Magnago 54 +2

Lonate Pozzolo 53 +2

Vergiate 40 +0

Olgiate Olona 37 +0

Cardano Al Campo 34 +0

Gavirate 33 +0

Origgio 33 +0

Samarate 28 +0

Luino 27 +3

Fagnano Olona 27 +0

Gerenzano 27 +0

Cislago 26 +0

Ferno 26 +0

I casi nelle province lombarde

Bergamo 11550 +12

Brescia 13168 +46

Como 3364 +32

Cremona 6130 +21

Lecco 2371 +11

Lodi 3114 +52

Monza Brianza 4881 +31

Milano 20.398 +144

Mantova 3215 +14

Pavia 4551 +29

Sondrio 1223 +13

Varese 2891 +53