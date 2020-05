Nel Varesotto solo 16 tamponi positivi in più, calano in Lombardia le terapie intensive

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di sabato 9 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 16 contagi in più per un totale di 3164. (Foto M. Santimone per Areu)

La Lombardia conta 502 tamponi positivi in più. I risultati di oggi sono il frutto di 11.478 tamponi effettuati. In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 81.225. Il numero di pazienti in terapia intensiva è sceso a 330 (70 posti occupati in meno). Calano i ricoverati non in terapia intensiva a 5.535 (-167). I morti in tutta la Regione sono diventati 14.924, sono 85 persone in più dai ieri.

Questo dicono i dati, nudi e crudi, contenuti nel bollettino sanitario ufficiale delle ultime 24 ore. In molti chiedono a questo giornale, soprattutto da quando è cominciata la fase 2 dell’emergenza, di dare più informazioni sulla natura dei numeri che riguardano i nuovi tamponi: non le abbiamo. Sappiamo che sono in corso delle attività di rilevazione che riguardano le Rsa e che sono stati istituiti punti di monitoraggio sul personale sanitario e laddove ne veniamo a conoscenza cerchiamo di darne puntualmente conto. Condividiamo con i nostri lettori, tuttavia, l’importanza di avere informazioni più puntuali sull’attività di monitoraggio della diffusione del contagio ed è per questo che ancora una volta abbiamo rivolto dieci domande ad ATS Insubria (l’autorità sanitaria sul territorio). In questa fase si sta chiedendo responsabilità ai cittadini ed è importante restituire con trasparenza i risultati dei loro sforzi.

I 25 comuni più colpiti del Varesotto

I casi nelle province lombarde

Bergamo: 11.717 (+46)

ieri: 11.671 (+49)

l’altro ieri: 11.622 (+35)

Brescia: 13.506 (+46)

ieri: 13.460 (+69)

l’altro ieri: 13.391 (+124)

Como: 3.480 (+10)

ieri: 3.470 (+30)

l’altro ieri: 3.440 (+39)

Cremona: 6.242 (+23)

ieri: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati ieri

l’altro ieri: 6.178 (+27)

Lecco: 2.482 (+34)

ieri: 2.448 (+29)

l’altro ieri: 2.419 (+38)

Lodi: 3.264 (+42)

ieri: 3.222 (+18)

l’altro ieri: 3.204 (+49)

Monza Brianza: 5046 (+31)

ieri: 5.015 (+41)

l’altro ieri: 4.974 (+81)

Milano: 21.272 (+178) di 8.965 (+98) a Milano citta’

ieri: 21.094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano citta’

l’altro ieri: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano citta’

Mantova: 3.250 (+13)

ieri: 3.237 (+16)

l’altro ieri: 3.221 (+4)

Pavia: 4.742 (+38)

ieri: 4.704 (+52)

l’altro ieri: 4.652 (+31)

Sondrio: 1.280 (+4)

ieri: 1.276 (+10)

l’altro ieri: 1.266 (+36)

Varese: 3.164 (+16)

ieri: 3.148 (+75)

l’altro ieri: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l’altro ieri