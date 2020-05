Nervoso in coda al supermercato, nello zaino aveva mezzo etto di marijuana

Era in coda in attesa di entrare al supermercato ma quando è passata una pattuglia dei carabinieri si è vistosamente innervosito. A quel punto i militari si sono fermati e hanno deciso di indagare un po’ più a fondo. E così hanno scoperto che l’uomo, un trentenne, operaio incensurato, di origini nigeriane regolare sul territorio nazionale, aveva con sé mezzo etto di marijuana, nascosto in uno zainetto. (foto di repertorio)

È accaduto oggi, sabato 9 maggio, a Cavaria con Premezzo: i militari della stazione carabinieri di Cassano Magnago lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

I militari, dopo aver trovato l’ingente quantitativo di marijuana, hanno quindi deciso di perquisire anche l’abitazione dell’uomo dove hanno trovato altra sostanza stupefacente, che è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato anche segnalato per inosservanza delle disposizioni per il contenimento covid 19.