Nessun contagio e nessun decesso: il Ticino vede la fine dell’incubo Covid

Una buona notizia dal Canton Ticino. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel cantone di lingua italiana a predominare è la cifra zero: nessun contagio registrato nelle ultime 24 ore, nessun decesso legato al coronavirus. Due le persone dimesse.

Un dato estremamente confortante che conferma la tendenza degli ultimi giorni, in cui la curva dei contagi era andata via via appiattendosi, e che incoraggia la ripresa segnata dalla riapertura, nella giornata di ieri, di scuole, ristoranti e negozi.

Alla luce di questi dati si inizia a ragionare su un allentamento del divieto di visita nelle case per anziani.

Bassi, ma non azzerati, anche i numeri a livello confederale.

Nella giornata di ieri si sono registrati in Svzzera cinque decessi e e 39 nuovi contagi.