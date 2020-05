Nessun fotomontaggio, “il mostro del lago l’ho catturato io“

Ivano colpisce ancora. Non con un altro mega siluro pescato nel lago, che forse verrà.

Lo fa inviandoci un video per sfatare alcuni commenti postati sui social dove si mette in dubbio la genuinità dello scatto, per quel pesce talmente grande da superare in lunghezza l’intera imbarcazione sulla quale il pescatore – a dire il vero a “caccia“ di lucci – ha a agganciato il siluro servendosi di un “minnow“, un pesce finto dotato di ancorette per insidiare i grandi predatori lacustri.

Solo che «leggendo qualche commento sui social si ipotizzava che la foto dell’articolo fosse modificata con Photoshop», afferma il pescatore Ivano.

Bene: «Il video annulla ogni dubbio».

Buona visione.