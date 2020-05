Nuova distribuzione di mascherine alle famiglie

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, nell’ottica di un supporto concreto unito a una sempre maggiore vicinanza ai propri cittadini nell’affrontare l’attuale emergenza sanitaria, comunica una nuova distribuzione di mascherine chirurgiche a ogni nucleo familiare.

Tale distribuzione avverrà grazie a una fornitura ricevuta da Regione Lombardia, integrata direttamente dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

La distribuzione avrà inizio a partire da lunedì 11/5 p.v. e continuerà per tutto il mese di maggio, con le seguenti modalità:

– per le famiglie residenti a Maccagno inferiore e Superiore (Via Francesco Baroggi compresa), la consegna avverrà nel Palazzo Comunale di Maccagno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30;

– per le frazioni del Municipio di Maccagno e per il Municipio di Veddasca, la consegna avverrà attraverso i volontari di Protezione Civile direttamente al domicilio.

Nel Municipio di Pino, invece, le mascherine sono già state consegnate nel corso della settimana.

Nell’eventualità vi fossero famiglie impossibilitate al ritiro, è possibile contattare – negli orari sopra indicati – il numero della Protezione Civile di Maccagno con Pino e Veddasca (+39 338 6128814), concordando la consegna.

Si richiama la massima attenzione nell’utilizzo di tali dispositivi come previsto dalle Ordinanze e dalle prescrizioni previste e consegnate a corredo della mascherina.

Come fin qui fatto, l’Amministrazione Comunale resta a disposizione per qualsiasi necessità inerente la gestione dell’emergenza in corso, mentre ribadisce la necessità da parte di tutti di osservare scrupolosamente le regole in vigore, perché solo con la collaborazione di tutti è possibile ottenere i più grandi risultati.