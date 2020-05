Nuovi temporali dalle 12: “Allerta arancione per frane e smottamenti”

Dopo l’anticipo di questa notte -con un seguito di danni e interventi di soccorso– una nuova intensificazione delle precipitazioni è in arrivo sul Varesotto. Alle 12 scatterà infatti un’allerta della protezione civile regionale che porta il codice arancione per il rischio idrogeologico su tutti i rilievi nord occidentali della Lombardia. (immagine di repertorio)

Il bollettino del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali parla di “precipitazioni anche a carattere temporalesco e persistenti durante il giorno sui settori alpini e prealpini”. In pianura invece “fenomeni più discontinui e ovunque possibili, seppur con crescente probabilità di temporali forti dalla mattina di lunedì 11 maggio con maggiore riferimento ai settori di alta e media pianura”.

Precipitazioni che porteranno tanta acqua sul terreno. “Nelle 24 ore sono attesi mediamente 40-70 mm sui settori occidentali alpini e su gran parte dei settori prealpini, tra 20-40 mm sui settori di media e alta pianura. Si sottolinea che, a causa del prevalente carattere convettivo dei fenomeni, localmente saranno probabili cumulate superiori, con locali cumulate di pioggia fino a 80-120 mm sui rilievi, in particolare sui settori centro-occidentali. Progressivamente in serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni”.

Per quanto riguarda in maniera specifica il Varesotto nella parte nord (laghi e Prealpi) è previsto il codice arancione (moderato) per il rischio idrogeologico e giallo per temporali forti. Per la parte più meridionale della provincia (il cosiddetto nodo idraulico di Milano, ndr) l’allerta è gialla/ordinaria sia per il rischio idrogeologico che per quello dei temporali a cui si aggiunge anche quello idraulico.