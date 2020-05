Nuvole e aria fresca nel weekend

La bassa pressione sui Balcani e l’anticiclone atlantico interromperanno nei prossimi giorni il bel tempo estivo con transito di aria più fresca e instabile e sviluppo di qualche temporale, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. Le temperature nelle medie stagionali torneranno ad aumentare da lunedì.

Venerdì il meteo sarà variabile al mattino con sole e nuvole, qualche rovescio o temporale isolato potrà verificarsi su Bergamasco, Bresciano e Verbano. Nel pomeriggio più soleggiato, asciutto o solo qualche temporale serale su Valtellina e alto Garda.

Sabato sulla pianura sarà perlopiù soleggiato ma su Alpi e Prealpi nuvolosità in aumento che porterà alcuni rovesci e temporali dal pomeriggio, in estensione alla pianura in serata.

Domenica mattina nuvolosa con ultime piogge isolate all’alba. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato e asciutto.