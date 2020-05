Openjobmetis, disponibili i rimborsi per gli abbonati. Ecco come fare

Pochi giorni fa era stata la UYBA Volley ad annunciare le modalità del rimborso di parte degli abbonamenti, quelli non sfruttati a causa dello stop al campionato per il coronavirus. Oggi tocca invece alla Pallacanestro Varese offrire ai propri tifosi questa possibilità che, per altro, molti sostenitori (in primis gli aderenti a “Il basket siamo noi”) hanno già dichiarato di non voler sfruttare per andare incontro alla società in un momento finanziariamente complicato.

I rimborsi, comunque, saranno possibili e verranno forniti a chi ne farà richiesta sottoforma di voucher che avranno il valore del rateo dell’abbonamento non utilizzato o dell’importo facciale del biglietto. I tifosi ad averne diritto dovranno fare domanda entro mercoledì 27 maggio attraverso il sito Vivaticket (cliccando QUI): è necessario effettuare una registrazione per poi procedere alla richiesta seguendo un link apposito.

Nel corso dell’operazione è utile avere con sé la tessera annuale, perché verranno richiesti alcuni dati identificativi come il sigillo fiscale e il codice a barre presenti sull’abbonamento. Una volta caricati tutti i dati, si potrà procedere con l’invio della richiesta che passerà alla fase di validazione da parte dei sistemi Vivaticket.

L’esito della richiesta sarà comunicato agli utenti via e-mail: l’emissione dei “buoni” verrà effettuata entro 30 giorni da quando si è fatto domanda che, una volta inoltrata, non può essere revocata.

Una volta ottenuto il voucher, questo potrà essere utilizzato nell’arco di un anno presso le casse locali della Pallacanestro Varese: ciò significa che i tifosi potranno spendere la cifra a propria disposizione sia per uno sconto eventuale sull’abbonamento alla stagione 2020-21 sia per acquistare biglietti per le singole partite (in questo caso bisognerà attendere disposizioni ad hoc).

Di questo e di altre questioni legate alla Pallacanestro Varese parleremo questa sera – GIOVEDI’ 21 MAGGIO dalle ore 18 – in un’intervista in diretta video sulla pagina Facebook di VareseNews. Ospite della nostra redazione sportiva sarà Andrea Conti, il massimo dirigente operativo biancorosso.