Orario lungo e apertura 7 giorni su 7 per parrucchieri ed estetiste di Venegono Inferiore

A Venegono Inferiore tutti gli esercizi di acconciature, estetista ed affini e tatuatori da oggi fino al 31 dicembre potranno osservare orario prolungato e continuato fino a notte, anche nei giorni festivi e decidere se saltare il giorno di chiusura infrasettimanale.

Lo dispone un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Mattia Premazzi che prevede orario esteso dalle 7 alle 24 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, compresi altri giorni festivi, e la possibilità di non chiudere nemmeno nel canonico turno infrasettimanale. Il tutto, ovviamente, rispettando il monteore previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori dipendenti.

«L’obiettivo – spiega il sindaco – è quello di permettere agli utenti di avere un servizio esteso in un periodo più lungo e operatori che lo desiderano di lavorare in modo flessibile in un periodo già condizionato da vincoli e limitazioni. Abbiamo bisogno di ripartire in sicurezza, ma anche in modo snello e veloce, consentendo alla gente che lo vuole di lavorare».

Dunque ciascun titolare, in base alle proprie esigenze, alle disponibilità di personale e alle modalità organizzative consentite dal proprio negozio potrà scegliere l’orario più adatto in totale libertà.

L’unica condizione posta nella delibera, è che sulla porta d’accesso degli esercizi, in modo ben visibile dall’esterno, venga esposto un cartello riportante l’orario di apertura e l’eventuale giornata di chiusura infrasettimanale.

Per quanto attiene l’orario di chiusura, all’ora prefissata dovrà essere interdetto l’accesso ai laboratori, in modo da non permettere l’ingresso oltre tale orario. E’ concessa però la prosecuzione dell’attività, a porte chiuse, per l’ultimazione delle prestazioni in corso che non potrà protrarsi oltre un’ora dall’orario di chiusura.