Sei ospiti deceduti, tre ricoverati e 19 in isolamento alla Fondazione Bernacchi

Sono 19 i pazienti in isolamento a causa del Covid alla Fondazione Bernacchi Gerli Arioli di Gavirate.

Conclusa l’attività di screening con i tamponi a tutti gli ospiti e il personale, il medico responsabile della Fondazione Stefano Cambria ha reso nota la situazione: « Questa settimana abbiamo eseguito 52 test, per 42 ospiti e 10 dipendenti. Abbiamo trovato così: 5 ospiti positivi di cui tre asintomatici, uno purtroppo già deceduto. Nessun operatore positivo. Attualmente sono tre gli ospiti ricoverati in ospedale e 19 sono in isolamento nella struttura.

Dall’inizio dell’epidemia gli ospiti deceduti sono stati 8 in tutto; quelli certamente affetti da coronavirus sono stati 4; altri 2 erano negativi al tampone, ma avevano presentato sintomi compatibili con l’infezione da coronavirus; gli ultimi 2, infine, sono deceduti per malattie diverse. Anche gli ultimi casi riscontrati sono subito stati messi in isolamento ».

La Fondazione si appella alla generosità di amici e simpatizzanti per far fronte alle spese legate all’emergenza sanitaria: « In questo momento difficile che ci vede tutti impegnati al massimo degli sforzi per contrastare il Coronavirus, la Fondazione Domenico Bernacchi Gerli Arioli di Gavirate rivolge un accorato appello non solo ai gaviratesi, ma anche ai “simpatizzanti” della Struttura e a tutti coloro che vogliono aiutare la Fondazione, affinché da essi arrivi un aiuto concreto per contribuire alle spese straordinarie che si sono rese indispensabili e indifferibili per poter operare nelle migliori condizioni per tutti, non solo a supporto del personale ma anche al fine di perseverare gli Ospiti. Per aiutare la Fondazione Bernacchi è possibile effettuare un versamento portante la causale ” Emergenza Coronavirus” utilizzando l’IBAN IT42Y0503410800000000000129 presso la BPM filiale di Varese»