Pallanuoto Sport Management, novità per squadra e società

Sarà rilanciata in grande stile la divisione pallanuoto da parte di Sport Management che a breve potrà illustrare i piani futuri della Sport Management Pallanuoto. La squadra, che quest’anno ha preso parte al campionato di serie A1 maschile, sarà definita, a livello di organico, nelle prossime settimane.

Un gruppo misto italiano e straniero, interessato a intervenire in Italia nell’impiantistica sportiva e che ha positivamente valutato i risultati raggiunti dalla squadra negli ultimi 8 anni, si è proposto per affiancare Sport Management sia negli interventi strutturali sia dal punto di vista sportivo. Questi sviluppi delle ultime ore favoriranno il rilancio in grande stile della creatura del prof. Sergio Tosi che, alla ripartenza, comincerà a lavorare per un nuovo progetto almeno biennale.

Parallelamente sarà rinnovato l’impegno a favore del settore giovanile dei Mastini, per proseguire nella strada tracciata già nell’ultima stagione e volta a valorizzare i giovani del territorio di Busto Arsizio e, più in generale, tutti i pallanuotisti che si allenano nelle strutture Sport Management in tutta Italia.

La prossima settimana sarà programmato un incontro con i responsabili dei settori giovanili per iniziare a porre le basi per un ulteriore inserimento dei giovani della divisione pallanuoto nell’orbita della prima squadra.