Panza (Lega): Valichi minori, dalla Svizzera timidi segnali, ma bisogna fare uno sforzo in più

Dando seguito a quanto dichiarato in conferenza stampa dalle autorità svizzere, la riapertura dei valichi minori pressantemente richiesta per lunedì 4 maggio riguarderà solo tre valichi in provincia di Varese. Riapriranno infatti a fasce orarie le dogane di Ponte Cremenaga, Brusino e Ligornetto.

“Prendo quindi atto con estremo rammarico della comunicazione ricevuta dall’Amministrazione federale delle dogane e delle autorità cantonali svizzere, – afferma l’europarlamentare Alessandro Panza – che mi hanno appena informato delle riaperture e della decisione di non aprire, come richiesto incessantemente, anche i valichi secondari delle province del Vco e Como.

Nonostante le pressioni esercitate a tutti i livelli resta quindi ancora chiuso il valico di Camedo, che si sperava potesse venire aperto grazie alle misure di allentamento annunciate dal Consiglio federale. Proseguono ininterrotti i contatti con le autorità svizzere, a cui continuiamo a chiedere da settimane la riapertura di tutti i valichi secondari.