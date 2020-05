Papa Francesco ha nominato due nuovi vescovi ausiliari molto legati al Varesotto

Giovedì 30 aprile, con un messaggio alla Diocesi l’Arcivescovo mons. Mario Delpini ha comunicato la nomina episcopale di Mons Giovanni Luca RAIMONDI Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano, titolare di Feradi Maggiore e Mons Giuseppe Natale VEGEZZI Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano, titolare di Torri della Concordia.

Nella comunicazione l’Arcivescovo ha ringraziato a nome dell’Arcidiocesi Papa Francesco per questa attenzione, stima e sollecitudine per la Diocesi Ambrosiana ed ha sottolineato che : « Mons Raimondi e mons Vegezzi già ricoprono in diocesi ruoli di grave responsabilità. L’elezione all’episcopato li chiama a una più profonda comunione con il Papa e con il collegio episcopale e ad essere presenza disponibile e operosa nella Conferenza Episcopale Lombarda e nella Conferenza Episcopale Italiana.

La situazione in cui ci troviamo impedisce di fissare la data della consacrazione episcopale e non consente di esprimere in modo adeguato la gioia di tutti noi e in particolare delle comunità e persone che hanno con gli eletti legami speciali di affetto e di riconoscenza. Possiamo però assicurare a loro la nostra preghiera».

Rev.do Giuseppe Natale VEGEZZI

Vicario episcopale per la zona pastorale di Varese

Mons. Giuseppe Natale VEGEZZI è nato a Nerviano (MI) il 30 gennaio 1960 in una famiglia cristiana del luogo dalle solide radici cristiane. Nei Seminari ambrosiani ha compiuto la preparazione al sacerdozio, ricevendo l’ordinazione il 9 giugno 1984; ha sempre operato nella Diocesi ambrosiana dove è incardinato.

È stato vicario parrocchiale, Oblato Vicario nella Congregazione di S. Ambrogio per le Vicarie, Parroco e Decano; attualmente è Vicario Episcopale per la Zona pastorale di Varese.

Ha collaborato con il Vicariato per la Formazione Permanente del Clero occupandosi dei sacerdoti che chiedevano la dispensa dagli impegni presbiterali.

Incarichi pastorali più significativi da lui svolti:

1984-1988: Vicario parrocchiale a Luino (VA)

1988-1993: Vicario parrocchiale a Cerro Maggiore (VA)

1993-2002: Oblato Vicario per le Vicarie

2002-2012: Parroco di S. Cristoforo e S. Maria delle Grazie al Naviglio (MI)

2012-2018: Parroco a S. Vittore in Rho (MI)

Dal 2018 Vicario Episcopale per la Zona pastorale di Varese

Rev.do Giovanni Luca RAIMONDI

Vicario episcopale per la zona pastorale di Rho

Don Giovanni Luca Raimondi è nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 22 novembre 1966 da legittimo matrimonio, in una famiglia lombarda religiosa e praticante.

Terminate le scuole superiori nel Seminario minore diocesano di Milano, ha frequentato i Corsi teologici istituzionali nel Seminario Maggiore Arcivescovile di Venegono ed è stato ordinato presbitero il 13 giugno 1992; è incardinato nell’Arcidiocesi di Milano.

Ha sempre operato in contesti parrocchiali: è stato ViceParroco, Parroco e Responsabile della Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli” cui facevano capo 4 parrocchie in Comune di Bernareggio.

Dal 2018 è Vicario episcopale della ZonaIV (Rho).

Incarichi pastorali più significativi da lui svolti:

Dal 1992 al 2000: Vicario Parrocchiale a Busto Arsizio

Dal 2000 al 2008: Vicario Parrocchiale a Desio

Dal 2008 al 2018: Responsabile Comunità Pastorale a Bernareggio

Dal 2018 è Vicario Episcopale della ZonaIV – Rho