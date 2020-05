Pareti divisorie uffici: un’idea low cost per ridisegnare l’ambiente di lavoro

Ottimizzare gli spazi all’interno dell’ambiente lavorativo, così come organizzare gli uffici al meglio, è fondamentale per l’efficienza di un’impresa. Come è stato dimostrato da recenti ricerche, lavorare in spazi belli e rinnovati aumenta la produttività dei dipendenti. Ma come approcciarsi a questa riorganizzazione dei locali di lavoro, senza spendere un capitale e senza bisogno di complicate opere in muratura?

I vantaggi delle pareti divisorie per uffici

Sempre più apprezzate e richieste dalle imprese, le pareti divisorie per ufficio di Prismac, azienda lombarda specializzata in soluzioni di arredo per ambienti di lavoro, ridisegnano gli spazi in chiave moderna, all’insegna del design e della funzionalità.

Prismac propone un ampio catalogo di pareti divisorie realizzate in vetro, cartongesso o lamiera, con modelli standard o personalizzabili in base alle esigenze. In particolare, le pareti divisorie di Prismac sono molto apprezzate negli uffici in quanto:

suddividono gli spazi in modo funzionale;

in modo funzionale; diminuiscono rumori e confusione in ufficio;

e confusione in ufficio; sono realizzate su misura in base alle richieste;

in base alle richieste; rinnovano gli ambienti con un investimento contenuto ;

; sono personalizzabili con mensole per raccoglitori e faretti;

per raccoglitori e faretti; hanno un design elegante e contemporaneo;

e contemporaneo; hanno un’ottima capacità isolante ;

; sono facili e veloci da installare;

possono essere smontate e rimontate.

Perché scegliere pareti divisorie per ufficio di Prismac?

Grazie alle pareti divisorie è possibile rendere gli spazi degli uffici più funzionali, vivibili e meno soggetti ad eccessivi rumori, migliorando così il comfort e la qualità del lavoro dei dipendenti.

Per scegliere il modello di pareti divisorie più adatto all’ambiente lavorativo e alle esigenze specifiche, è bene affidarsi a un produttore esperto e affidabile come Prismac, che da anni fa della qualità del servizio il suo punto di forza.

I professionisti di Prismac, grazie alla competenza maturata, offrono una consulenza puntuale circa pareti divisorie per ufficio, scaffalature metalliche, scale di sicurezza, soppalchi, archivi aziendali e molto altro. L’azienda lombarda, che ha la sua sede a Cormano, utilizza solo materiali certificati e garantiti.