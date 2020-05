Pasticceria in regola, la Prefettura cancella il verbale

La Pasticceria Gnocchi operava pienamente in regola: la Prefettura ha archiviato il verbale della Polizia Locale di inizio aprile. Per la proprietà e il legale della Pasticceria è la prova che la attività è stata «multata e chiusa in modo ingiusto, illegittimo e pretestuoso».

È di sicuro un punto fermo, in una vicenda scoppiata in pieno periodo di lockdown e che ha fatto discutere.

«In data odierna mi è stato notificato dal Prefetto della Provincia di Varese provvedimento prefettizio prot. 9230/2020, che decreta l’archiviazione del verbale emesso dal comune di Gallarate in data 4 aprile, che multava la Pasticceria F.lli Gnocchi in quanto, secondo gli accertatori, aperta al pubblico in violazione delle norme legislative contro la pandemia» rende noto l’avvocato Riccardo Garavaglia, legale dell’impresa artigiana. «L’atto di archiviazione prefettizio oggi notificato, in accoglimento integrale delle tesi difensive esposte, annulla il verbale del Comune di Gallarate, rilevando in modo inequivocabile che la Pasticceria F.lli Gnocchi era perfettamente in regola con le disposizioni di legge sull’apertura degli esercizi commerciali, facendo parte delle attività consentite dai DPCM 11.3.2020 e 22.3.2020 e dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 514/2010, così rientrando nei codici ateco 10.71.2 e 47.24.2 e che pertanto è stata multata e chiusa in modo ingiusto, illegittimo e pretestuoso».

I titolari della pasticceria Gnocchi avevano fin da subito obbiettato che l’attività era un laboratorio artigiano senza somministrazione, dunque autorizzato ad operare e a vendere sul posto, al pari (per fare un esempio) di un panettiere o di un fruttivendolo, negozi sempre rimasti aperti per tutto il periodo di emergenza. Elementi che «la Pasticceria F.lli Gnocchi sin dalla data dell’ispezione del 3 aprile u.s., aveva fornito ufficialmente alla Polizia Locale della città», sottolinea il legale.

«A seguito del suddetto provvedimento, per il quale si ringrazia la stessa Prefettura di Varese per la celere definizione del procedimento, la Pasticceria F.lli Gnocchi si riserva naturalmente ogni azione risarcitoria legata al danno di immagine subito ingiustamente ed infondato in diritto».