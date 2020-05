Piano Stazioni, demolita l’ex biglietteria: prende forma il “nuovo” piazzale Trieste

L’hanno visto in tanti, il lavoro di prima mattina del cantiere delle stazioni a Varese. Tante auto in transito in via Milano hanno potuto notare le ruspe al lavoro per l’abbattimento dell’ex biglietteria dei bus, nello spartitraffico che divide piazzale Trieste da viale Milano.

Galleria fotografica Demolizione palazzina “ex taxi” in zona stazioni 4 di 12

Al termine della demolizione del fabbricato, piazzale Trieste – e cioè l’area di fronte all’entrata della stazione FS – diventerà una grande piazza aperta: che, a conclusione dei lavori, presenterà un grande passaggio pedonale davanti alla stazione. In questo modo sarà completamente eliminata l’attuale corsia stradale dedicata al passaggio degli autobus.

Il cambiamento della piazza prevede anche (questione di pochi giorni) lo spostamento del capolinea degli autobus da piazzale Kennedy (dove si trova ora) allo spiazzo che si è creato in viale Milano, davanti alla sede di Confartigianato: una soluzione temporanea causata dall’allargamento dell’area del mercato per via delle disposizioni sul Covid, ma che farà per qualche mese parte della nuova configurazione della zona.

I lavori in piazzale Trieste sono i primi che mostreranno visibilmente i contenuti del progetto stazioni; in quella zona ci saranno aree verdi, i nuovi semafori intelligenti, i passaggi pedonali, le telecamere. Si creerà una sorta di promenade che unirà piazzale Trieste a piazzale Trento (quello della stazione Nord) con una pavimentazione composta da moduli di pietra di basalto grigia, con alberi e aiuole che orientano i percorsi pedonali.

La promenade sarà decorata da grandi panchine di pietra e da aiuole di magnolie – per questo, è prevista la piantumazione di 150 magnolie – posizionate sempre lungo i flussi principali dei pedoni, che saranno privilegiati nel progetto. Un cambio di pavimentazione in prossimità degli attraversamenti pedonali, trattati con lo stesso materiale di piazze e camminamenti, è pensato, per esempio, per indurre le auto a rallentare, dando precedenza a chi si muove a piedi.

Piazzale Trieste come diventerà a fine lavori

Il disegno del progetto favorisce dunque una maggior quota di area pedonale: l’intervento interessa tutte le strade circostanti l’area stazioni, e prevede il ripensamento della viabilità di Piazza Biroldi – con la sua pedonalizzazione – insieme a quella di via del Ponte, a Piazzale Kennedy, a Viale Milano, fino a Via Morosini con Piazza XX Settembre.

Dopo questi interventi ci saranno anche quelli di realizzazione del primo collegamento pedonale tra la piazza stessa e Giubiano previsto dal progetto, con un sottopasso che da via del Ponte, poco sotto l’incrocio con via Buonarroti, porterà direttamente alle stazioni, i vari scali ferroviari, nuovo piazzale Trieste.

Il progetto poi si completerà e concluderà con la costruzione degli edifici legati alla nuova stazione dei pullman di piazzale Kennedy e del centro anziani, sempre in piazzale Kennedy.