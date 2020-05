Pianta si abbatte sulla strada a Varese, pomeriggio di lavoro per i Vigili del fuoco

Il maltempo di questi giorni ha compromesso la stabilità di molti alberi e nella giornata di martedì 12 maggio a Varese una pianta si è abbattuta sulla strada bloccando il traffico.

È successo nel primo pomeriggio in via Monte Bernasco. I vigili del fuoco del fuoco sono intervenuti alle 14.30 per tagliare il grosso pino che è rovinato al suolo invadendo la sede stradale. Le operazioni di rimozione sono durate due ore.