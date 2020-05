Piazzola ecologica, cimitero e parchi: novità a Castellanza

Da 42 ore settimanali a 92 ore settimanali. E’ questa la risposta dell’Amministrazione Comunale di Castellanza alle esigenze contingenti ed eccezionali sull’apertura della Piazzola di raccolta rifiuti in questa Fase 2 del periodo di emergenza da Covid-19. Dal prossimo 14 Maggio e fino al 30 Maggio l’Amministrazione Comunale di Castellanza, in accordo con S.I.ECO., società che gestisce la piazzola, ha deciso di portare dalle normali 42 ore a 92 le ore di apertura settimanali della piazzola di via Turati secondo il seguente calendario:

«Si tratta di uno sforzo notevole –rimarca il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini- per dare risposte concrete e operative alle esigenze contingenti ed eccezionali dei cittadini, che hanno portato ad un “ingorgo in attesa dell’accesso” da parte dell’utenza, non solo a Castellanza ma in tanti altri Comuni. Solo sabato scorso abbiamo registrato quasi 600 ingressi in piazzola di cittadini. Va ricordato che Castellanza, a differenza di quasi tutti gli altri Comuni della zona, ha mantenuto sempre aperta, a orario ridotto, la piazzola di raccolta rifiuti anche durante il periodo di Lockdown. Voglio fare appello al vostro senso di responsabilità – conclude il Sindaco Mirella Cerini – ricordo a tutti che l’emergenza non è ancora finita e che siamo in una fase molto delicata di riavvio graduale delle attività».

Da domani, Mercoledì 13 Maggio sarà rimodulato anche l’orario di apertura del Cimitero comunale come segue:

Martedi e Sabato ore 8.30/12.30 e 14.30/18.00

Giovedi e Domenica ore 8.30/12.30.

Sempre da domani Mercoledì 13 Maggio riaprono anche due importanti parchi della città: il Parco di via Cantoni e il Parco dei Platani. Nelle due aree verdi sarà consentito l’accesso, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sarà consentito l’accesso all’ area cani presente nel Parco dei Platani ad un solo animale ed ad un solo accompagnatore alla volta per un tempo non superiore a 10 minuti. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse sino al giorno 17 Maggio 2020.