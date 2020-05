Piccola industria Univa, Giancarlo Saporiti confermato presidente

Giancarlo Saporiti è stato confermato alla Presidenza del Comitato per la Piccola Industria dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese anche per il prossimo biennio. L’elezione per il secondo mandato consecutivo è avvenuta con voto unanime di tutti i componenti che rappresentano le piccole imprese dei 12 Gruppi merceologici di Univa.

Saporiti è Amministratore Delegato della Samic Spa, azienda del settore delle aziende “Meccaniche” di Lonate Ceppino, che si occupa della produzione di apparecchiature in pressione caldaieria.

Il Comitato Piccola Industria di Univa (che rappresenta le imprese con meno di 100 addetti) è l’espressione più fedele dell’imprenditoria locale con una quota del 91% della base associativa. Basti pensare che il 78% delle imprese ha meno di 50 addetti; le imprese con più di 250 addetti sono il 3%.

“L’emergenza sanitaria sta coinvolgendo con pesanti ripercussioni tutte le aziende, anche del nostro territorio, ma si sta abbattendo con maggior forza sulle realtà piccole e medie, maggiormente esposte alla crisi di liquidità”, ha commentato subito dopo la propria elezione avvenuta in conference call, Giancarlo Saporiti, sottolineando così ancora una volta quale sia la priorità in questa fase per le Pmi. “La speranza è che le nuove misure prese dal Governo con il “Decreto Maggio” possano risolvere il problema della tempestività con cui le risorse devono arrivare al sistema produttivo per evitare una drammatica ondata di crisi aziendali e perdite di posti di lavoro. La piccola industria rappresenta la spina dorsale del sistema produttivo italiano e varesino, dalla sua difesa e tutela dipende il futuro della nostra economia e del benessere della gran parte delle famiglie del nostro territorio”.

Lo sguardo di Saporiti va oltre il contingente: “Approfittando di questo momento eccezionale riteniamo necessario inquadrare gli interventi in un piano complessivo di lungo periodo con cui contrastare il declino economico, ma anche aiutare la trasformazione, la modernizzazione ed il rilancio dell’economia del nostro Paese. Tutte questioni che, anche di fronte agli ultimi provvedimenti, in gran parte anche positivi e condivisibili, rimangono comunque sul tappeto come una mappa da seguire nell’azione di politica economica dei prossimi mesi”.

Un appello alla politica, ma anche un messaggio condiviso con tutte le Pmi del territorio: “Da una parte c’è l’emergenza, ma dall’altra ci sono anche le profonde trasformazioni in atto che le piccole imprese stanno affrontando, dimostrando ancora una vola la propria principale caratteristica: grande flessibilità e capacità di adattamento. Penso anche solo allo smart working introdotto in tutte quelle aree aziendali che possono lavorare in remoto. Sbaglieremmo se pensassimo di poter tornare indietro non appena sarà possibile. Dobbiamo saper cogliere le opportunità che stiamo creando nelle nostre piccole e grandi riorganizzazioni del lavoro per diventare sempre più efficienti e produttivi”.

Sul tavolo della Piccola Industria varesina c’è anche il tema dei rapporti con le scuole, uno dei punti che caratterizzano l’azione associativa di questa parte di Univa. Il Comitato Piccola Industria, infatti, è l’organizzatore del Pmi Day, la più grande manifestazione di orientamento allo studio di tutto il territorio che si rivolge agli studenti delle classi terze delle scuole medie. Un evento tra i più importanti nel suo genere anche a livello nazionale, che ogni anno coinvolge oltre 4.000 giovani in più di 140 visite aziendali. “Quale sarà la “nuova normalità” del Pmi Day in epoca di convivenza con il Covid-19 è un qualcosa ancora tutto da inventare, ma ciò che non possiamo di certo permetterci è di perdere il contatto con le scuole. Il distanziamento sociale deve portare a ripensare anche nuove modalità di relazioni tra mondo dell’istruzione e impresa”.

Tra conferme e alcune novità il Comitato per la Piccola Industria di Univa ha cambiato almeno in parte la propria composizione. A rinnovare i propri rappresentanti al suo interno sono state le varie Assemblee dei Gruppi merceologici dell’Associazione tenutesi nei giorni scorsi in video conferenza. Qui di seguito la nuova composizione del Comitato:

Saporiti Giancarlo (Presidente) – SAMIC SPA, Gruppo “Meccaniche”

Bonfanti Andrea (Vicepresidente) – BONFANTI BORSE SRL, Gruppo “Tessile e Abbigliamento”

Pigni Patrizia (Vicepresidente) – LITOCARTOTECNICA PIGNI SRL, Gruppo “Cartarie, Editoriali e Poligrafiche”

Bianchi Massimo – IMBALLAGGI ALTO MILANESE SRL, Gruppo “Legno”

Buffarello Andrea – GHP Srl, Gruppo “Servizi Infrastrutturali e Trasporti”;

Garavaglia Massimo – Garavaglia Spa, Gruppo “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”;

Marcosano Eustacchio – EUROFILT GROUP SRL, Gruppo “Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie”

Marvelli Gianluca – KOH-I-NOOR CARLO SCAVINI & C. SRL, Gruppo “Varie”

Molea Sonia – VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL, Gruppo “Materiali da Costruzione, Estrattive e Cave”

Ribolzi Angela – Norden Sas, Gruppo “Alimentari e Bevande”;

Spazzini Oscar – L.M.P. FLUORCARBON SRL, Gruppo “Gomma e Materie Plastiche”<

Vanoni Carlo – Magica Srl, Gruppo “Terziario Avanzato”.