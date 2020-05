Pinti: “Zanzi deve rileggere le disposizioni del Governo”

Il consigliere della Lega Marco Pinti ha inviato una nota in cui bacchetta il vice sindaco Daniele Zanzi sull’acceso al Sacro Monte e Campo dei fiori. Per la verità l’assessore alla sicurezza sta rispondendo anche sul suo profilo Facebook che a piedi e in bici è possibile raggiungere quelle località. Invita a godere delle tante bellezze del territorio comunale.

LA NOTA DI PINTI

In questi giorni di incertezza nell’interpretazione delle disposizioni normative, tra diatribe su congiunti, sport individuali e altre perversioni giuridiche, il vicesindaco Zanzi ha pensato bene di dare una nuova dimostrazione della sua inadeguatezza al ruolo che ricopre. Dire che il Campo dei Fiori resta chiuso rappresenta non solo una grave inesattezza, dal momento che l’attività motoria individuale all’ aperto è esplicitamente prevista dal Decreto del Governo, ma tradisce una fregola punitiva di cui nessuno a Varese sente il bisogno.

Per tutta la quarantena i varesini si sono dimostrati una popolazione attenta e disciplinata, composta e rispettosa di tutte le misure di prevenzione, per questo da Consigliere Comunale sento il dovere di intervenire oggi, in supplenza degli errori di comunicazione della Giunta, per rassicurare tutti i cittadini che da lunedì le passeggiate al Campo dei Fiori sono perfettamente lecite e legali, con le dovute precauzioni in termini di distanziamento, dispositivi di protezione, e divieto di assembramenti. Di più, l’attività motoria è addirittura consigliata dagli esperti per rinforzare le difese immunitarie e il benessere generale.

Anche raggiungere il Campo dei Fiori sarà possibile a piedi o in bici, con l’accortezza di compilare preventivamente l’autocertificazione inserendo nello spazio bianco la dicitura “attività motoria individuale”. Su tutto il resto, consiglio ai cittadini di scommettere sulla loro intelligenza e sul loro buonsenso che circostanza per circostanza, contesto per contesto, suggerirà i corretti comportamenti da osservare.

Quanto al vicesindaco Zanzi, espressione di una curiosa forza politica rappresentata in Consiglio unicamente dalla sua congiunta, suggerisco di convocare un congresso straordinario, magari nel tinello di casa, per rileggere le disposizioni del Governo ed evitare nuove gaffes.