Più belli con un grazie: a Gazzada Schianno “piega sospesa” per medici e infermiere

Si riparte pensando al domani, ma senza dimenticare chi in questi mesi è stato in prima linea contro la terribile emergenza del coronavirus.

Federica è una parrucchiera, titolare del salone “Naturalmente belle” di Gazzada Schianno e ha lanciato un’iniziativa che ha chiamato “piega sospesa”: «Chiunque voglia può lasciare una piega pagata, destinata a medici ed infermieri degli ospedali nella nostra zona. È un piccolo gesto, però spero che sia apprezzato».

Un’iniziativa aperta a tutti, clienti ma non solo e che vedrà Federica come prima “contribuente”: «Le prime 10 pieghe sospese le regalo io, ma spero che in tanti aderiranno a questa iniziativa, per dire grazie al personale medico che in questa emergenza si è impegnato tanto, rischiando in prima persona per salvare le vite degli altri».