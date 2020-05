Più fondi per il trasporto scolastico degli studenti disabili

Regione Lombardia aumenta di 750.000 euro le risorse per il trasporto scolastico degli alunni disabili, aumentando del 25% il valore del rimborso chilometrico.

«Sono soddisfatta – ha commentato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli – di aver portato in Giunta una delibera che aumenta le risorse messe a disposizione di una parte della nostra popolazione particolarmente fragile e che oggi ancora di più richiede una vicinanza da parte delle istituzioni».

ATTENZIONE REGIONE SU FRAGILITA’ – «Un ulteriore passo in avanti – ha proseguito l’assessore Rizzoli – che ribadisce e conferma l’attenzione di Regione Lombardia su questi temi».

Tra il 2016 e il 2020 i fondi a disposizione delle province sono aumentati da 23 milioni a 35 milioni di euro. Nel testo del provvedimento è stato, inoltre, previsto che le ore di assistenza educativa specialistica erogate nel corrente anno, durante il periodo di chiusura autoritativa delle scuole, in forma domiciliare o a distanza vengano riconosciute e finanziate.

AGEVOLARE STUDENTI – “Anche in questo caso – ha concluso l’assessore Rizzoli – abbiamo voluto operare come sempre con realismo scegliendo di andare a modificare le nostre linee guida per rispondere all’imprevista situazione che si è generata a seguito dell’emergenza epidemiologica. Agevolare in tutti i modi i 7.300 studenti di cui ci prendiamo cura. le loro famiglie e i loro educatori resta un imperativo categorico”.