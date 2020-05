“Portate la mascherina. In questi giorni ne vedo di tutti i colori”

«La mascherina va indossata in modo corretto, coprendo la bocca, il naso e il mento. Invece ne ho viste di tutti i colori». È l’appello del sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, che ha voluto dare l’esempio in video e ha “simulato” anche quei comportamenti scorretti che chiunque oggi può vedere sulle strade, nei parchi, sulle ciclabili.

«Indossare la mascherina non serve a evitare la multa se vi ferma la Polizia Locale ma a tutelare la propria salute e quella di chi ci sta attorno. So chea volteè fastidiosa, so che comincia a fare caldo, ma portiamo pazienza: è l’unico modo per garantire sicurezza. Tutti abbiamo voglia di socialità, abbiamo voglia di stare insieme, ma il nemico non è ancora sconfitto del tutto, per questo non bisogna abbassare la guardia».