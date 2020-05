Porto Marghera, esplosione in un’azienda. Scatta l’allarme chimico

Un vasto incendio e una densa nube di fumo nero si sono sviluppati venerdì mattina, 15 maggio, dalla zona industriale di Porto Marghera. Verso le 10.15 si è udita un’esplosione nell’impianto di produzione dell’acetone della 3 V Sigma, un’industria chimica. Due persone sono rimasto gravemente ferite nell’esplosione e una sarebbe in condizioni disperate. (immagine da twitter @ChrisPeverieri)

Si è sviluppato un incendio che ha coinvolto alcuni impianti, mentre sul posto si sono dirette tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco, ambulanze ed elicotteri.

La centrale operativa della Polizia locale informa che, in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante, “tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre”

