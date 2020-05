Primo giorno di Fase 2, Beppe Sala: “Milanesi diligenti”

«Sono le 9 e la situazione è stata ampiamente sotto controllo: la preoccupazione c’era, il servizio è stato buono, i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente».

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto fare i complimenti subito, questa mattina, ai cittadini milanesi, dopo l’ora di punta.

Nel video postato dalla sala operativa della rete metropolitana Atm, Sala non ha fornito numeri o percentuali (come invece ha fatto la Regione) ma ha fatto un punto sull’insieme, indicando anche qualche elemento di criticità ma riconoscendo anche che la grandissima parte dei milanesi si è attenuto alle regole.

«Abbiamo bloccato i tornelli in poche occasioni, soprattutto in corrispondenza dell’arrivo di alcuni treni regionali» ha continuato il sindaco del capoluogo. Sala ha citato in particolare il blocco degli ingressi che è stato attuato alle fermate di interscambio di Porta Genova (MM2-FS, linea da Mortara-Vigevano-Abbiategrasso), Sesto (M1-FS, linee da Bergamo, Lecco e Como-Chiasso), Affori (M3-FerrovieNord, linea da Seveso-Canzo-Asso).

Sono stati invece «una decina» i «salti di fermata», vale a dire le occasioni in cui un convoglio non ha effettuato fermata perché le persone a bordo erano già troppe. In un solo caso è scattato il blocco di una vettura per la presenza a bordo di una persona senza mascherina

«Anche se i numeri cresceranno nei prossimi giorni e soprattutto dal 18, abbiamo tempo per mettere a punto tutto» ha concluso Sala, rinnovando i complimenti ai cittadini per i comportamento rispettoso.

Alla vigilia della “Fase 2” Sala non aveva nascosto una certa dose di incertezza, promettendo però vigilanza massima: «Non lo so cosa succederà, onestamente, lo vedremo e molto dipenderà anche dai nostri comportamenti ma quello che so è che cercherò di misurare con attenzione una eventuale ripresa della crescita dei contagi».