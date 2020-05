Prodotti agroalimentari: come effettuare trasporti a temperatura controllata

Effettuare delle esportazioni di prodotti agroalimentari, sia in Europa che a livello intercontinentale, significa doversi avvalere di mezzi refrigerati che garantiscano la freschezza dei prodotti trasportati anche dopo diverse ore. Ciò è valido sia per gli alimenti freschi che per quelli surgelati: da oltre 30 anni in Italia, il Gruppo STEF si occupa proprio di questo e ha un numero di filiali che supera le 220 unità in Europa per assicurare un elevato livello di servizio.

Dal punto di vista tecnico, i mezzi adibiti al trasporto di alimenti presentano una temperatura che va dai -25 gradi Celsius ai 18 gradi e vengono classificati proprio in base alla loro capacità refrigerante. La classe A raggiunge gli 0 gradi minimi, la B i -10° C, mentre la C i -25° C. Più in generale, i migliori furgoni frigoriferi per i prodotti agroalimentari a temperatura controllata sono quelli cosiddetti autonomi, ovvero che hanno un motore dedicato esclusivamente alla refrigerazione, a differenza di quelli non autonomi che dipendono dall’accensione del mezzo.

Il servizio offerto da STEF propone soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza, con un’organizzazione tale da garantire in ogni circostanza la catena del freddo. Ogni tappa, infatti, dal packaging fino alla consegna finale, viene monitorata grazie anche a servizi IT dedicati, per offrire un controllo su misura in tutte le fasi della supply chain. Per quanto riguarda la movimentazione delle merci, per le consegne nazionali ed europee il Gruppo si avvale del trasporto su gomma, mentre per le spedizioni refrigerate internazionali nel resto del mondo fa affidamento agli spedizionieri di due dei principali aeroporti italiani, quelli di Fiumicino e Malpensa. Gli spedizionieri, infatti, prendono in carico i prodotti e si preoccupano di imbarcarli e spedirli ovunque.

Dall’eventuale stoccaggio nei magazzini al successivo trasporto su aeromobile, infatti, viene prestata estrema attenzione affinché la temperatura rimanga sempre stabile e questo anche grazie a un servizio di facchinaggio veloce e puntuale. Tra gli alimenti che vengono trasportati ogni giorno, soprattutto a livello nazionale, vi sono quelli dedicati al mercato ittico. Secondo una recente normativa, perché il pesce arrivi fresco a destinazione, oltre ai tempi di consegna vanno rispettati determinati canoni che riguardano proprio il mezzo su cui viaggia.

La coibentazione isotermica deve risultare perfettamente efficace e non lasciare adito a nessuna infiltrazione; inoltre, il pesce dovrà essere mantenuto sotto ghiaccio, a una temperatura non superiore ai 4 gradi centigradi e non inferiore allo zero termico.

Soprattutto in caso di prodotti ittici, è necessario che ogni parete del furgone sia lavabile, per essere igienizzata dopo il trasporto e, quindi, pronta alle movimentazioni successive. In caso di prodotti surgelati, ovviamente si ricorre a mezzi con capacità refrigeranti fino a -25 gradi.

Chi si affida sempre più spesso ad aziende leader del settore come il Gruppo STEF, oltre alle aziende, sono anche ristoratori ed esercizi commerciali, che necessitano una movimentazione di prodotti agroalimentari sempre freschi in tempi ottimali. In questi casi specifici, il trasporto di alimenti freschi, surgelati o termosensibili deve essere personalizzato al massimo, in base alle quantità di merce e alla frequenza con cui vengono effettuate le movimentazioni. Un elemento chiave di aziende come STEF è anche la disponibilità al trasporto 7 giorni su 7, con l’elasticità necessaria a garantire il massimo della qualità all’utente finale.

Una componente molto importante, al fine di conservare temperatura e qualità organolettiche degli alimenti, è rappresentata dall’imballaggio: ogni alimento, infatti, necessita di una tipologia di imballo specifica. I materiali dovranno, ovviamente, essere compatibili con gli alimenti e avere caratteristiche di resistenza che impediscano il danneggiamento della merce se dovessero esserci urti accidentali.