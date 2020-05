Prostituzione in Canton Ticino: sono 260 le persone registrate, il 35% di nazionalità italiana

In Canton Ticino ci sono circa 320 persone che giornalmente praticano la prostituzione. È questa la stima contenuta nel rapporto annuale della polizia cantonale ticinese che però riporta con certezza alcun dati.

Sono infatti 260 le persone che nel 2019 si sono annunciate per l’esercizio della prostituzione e dunque rientrano nei registri ufficiali. Le nazionalità più rappresentate sono quella rumena (52%), italiana (35%) e spagnola (6%).

In tutto il cantone sono 8 locali i autorizzati dalle autorità comunali per l’esercizio della prostituzione e, oltre a questi, si stimavano circa 95 appartamenti attivi.

Durante tutto l’ultimo anno nel corso dei controlli di polizia effettuati sia nei locali autorizzati sia negli appartamenti situati su tutto il territorio cantonale è stata verificata la posizione di 303 persone, di queste 20 sono state denunciate per esercizio illecito della prostituzione per aver omesso di annunciarsi alla Polizia cantonale o per aver praticato la prostituzione in luoghi non autorizzati, e una quarantina per infrazione alla Legge sugli stranieri.

Le verifiche e i regolari contatti hanno permesso di individuare alcune presunte vittime di tratta di esseri umani o di sfruttamento della prostituzione, ma non sono emersi elementi sufficienti per l’apertura di un procedimento penale.

Se questa è la fotografia del 2019 resta da capire come impatterà alla fine di quest’anno l’emergenza Coronavirus che ha bloccato per mesi ogni attività.