Quattordici arresti per reati fiscali, alcuni anche nel Varesotto

Quattordici persone sono state arrestate per reati contro la Pubblica Amministrazione nel corso di una vasta operazione condotta nella notte dalla Guardia di Finanza di Como. I provvedimenti di fermo sono a carico anche di alcuni residenti in provincia di Varese, oltre che nel Comasco. Due degli arrestati sono stati condotti in carcere, gli altri sono stati posti ai domiciliari.

L’operazione – denominata “Orazio” – è stata coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Como che illustrerà i dettagli in una conferenza stampa convocata (in streaming) nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio. Secondo quanto riporta la stampa comasca, gli arresti sarebbero riconducibili alle rivelazioni fatte tempo fa da due alti dirigenti della Agenzia delle Entrate, relative a una sorta di “tangentopoli” in ambito fiscale.