I ragazzi del Ponti vanno a scuola nel Parco del Ticino

Coinvolgere nelle attività del Parco del Ticino scuole, Enti e associazioni. Con questo obiettivo sarà sottoscritta nei prossimi giorni la convenzione tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Andrea Ponti” di Gallarate.

«Grazie a questo interessante accordo – spiega la Presidente del Parco Ticino, Cristina Chiappa – gli studenti della scuola superiore potranno usufruire di tirocini formativi presso l’Ente Parco, partecipando concretamente alle attività degli uffici non solo in tema di protezione ambientale ma anche di valorizzazione e promozione dei territori locali. Con questa convezione, inoltre, si darà avvio anche ad una collaborazione in materia di attività vivaistica, legata alla produzione ed alla cura di giovani piantine, di alberi ed arbusti autoctoni da impiegare nei progetti di forestazione».

L’approvazione della convenzione s’inquadra all’interno di una strategia complessiva dell’Ente che mira a coinvolgere nella vita e nelle attività del Parco le amministrazioni locali, le scuole e le associazioni di Gallarate e del suo hinterland. Questa parte di territorio, su cui il Parco sta investendo risorse umane e finanziare, appare strategico per l’attuazione dei suoi obiettivi statutari . Il coinvolgimento di alunni e personale docente di un territorio è fondamentale nella diffusione sul territorio delle azioni compiute e dei risultati raggiunti al fine di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza locale.