“Regione Lombardia crei un fondo per gli affitti degli studenti fuori sede”

Il consigliere comunale di Varese Giacomo Fisco ha depositato una mozione che impegna la giunta di Palazzo Estense a farsi portavoce in Regione di una misura di sostegno agli affitti degli studenti universitari fuori sede.

Nel documento presentato da Fisco si descrive la difficile situazione di molti studenti universitari che, frequentando atenei lontani da casa propria, vivono in affitto in altri luoghi, spesso affrontando spese considerevoli. Durante questo periodo di emergenza le lezioni e gli esami si possono però svolgere esclusivamente in modalità telematica e l’affitto della casa diventa pressoché inutile, tanto che molti studenti sono tornati presso le proprie famiglie.

«Il problema degli affitti –spiega Giacomo Fisco– è un problema purtroppo ampio e diffuso e che tocca la nostra città da vicino. Infatti sono molti gli studenti varesini che hanno deciso di andare a studiare fuori sede e che oggi si trova in difficoltà a mantenere l’affitto della propria abitazione. Non solo, essendo diventata l’Università degli studi dell’Insubria di Varese un polo di attrazione per molti studenti da tutta Italia, simili situazioni le stiamo vivendo pure qui in città. Speriamo che Regione Lombardia accolga questa nostra proposta».

La proposta del giovane consigliere comunale, riprende la proposta lanciata da diverse liste universitarie e dai Giovani Democratici della Lombardia. Nel concreto i giovani dem vogliono impegnare la Regione Lombardia nell’istituzione di un fondo economico dedicato ai giovani studenti fuorisede, le cui famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà economica, ad affrontare il costo degli affitti seguendo l’esempio di regioni che hanno già intrapreso misure simili come Lazio e Sicilia. Michelangelo Moffa, segretario dei Giovani Democratici della città di Varese ha invece dichiarato: «Nei momenti di emergenza bisogna avere un occhio di riguardo per i soggetti più deboli e più colpiti, gli studenti fuorisede sono tra questi e con la nostra proposta intendiamo rappresentare un’esigenza concreta». Segue l’intervento di Matteo Capriolo, segretario provinciale dei Giovani Dem di Varese: «Molti giovani in questo momento di emergenza rischiano di essere lasciati da soli. Chiediamo pertanto alla nostra Regione, Insieme a tutto il gruppo dei Giovani Democratici della Lombardia, che nessuno sia lasciato indietro, fornendo un aiuto per poter pagare gli affitti in questo momento di emergenza. Assicurare un futuro alle nuove generazioni parte anche da questo».