Riapre la biblioteca di Laveno Mombello, libri e dvd su prenotazione

La biblioteca di Laveno Mombello riapre mercoledì 20 maggio. Un bel segnale, seppur le modalità saranno diverse dal solito, almeno nella fase iniziale.

«La voglia di riaprire è tanta ma bisogna usare ancora prudenza, quindi i servizi della biblioteca saranno adattati alle regole imposte dall’emergenza sanitaria», spiega infatti Stefania Peregalli, direttrice della biblioteca.

L’accesso sarà dal vecchio ingresso laterale di piazza Fontana (portoncino verde). In questo modo le persone non dovranno entrare in Villa Frua.

«Apriremo un poco alla volta – continua Peregalli -. In questa prima fase, non sarà possibile girare tra gli scaffali, fermarsi a studiare o a consultare i libri. Si potranno anche prendere in prestito nuovi libri, ma solo tramite prenotazione. Inoltre, una volta che i libri verranno restituiti verranno sottoposti ad un periodo di quarantena, ovvero depositati in delle casse e messi in stanza arieggiata».

La prenotazione dei libri si potrà effettuare nei seguenti modi: con prenotazione direttamente dal catalogo http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/index.asp , i libri con COPIA a Laveno Mombello con STATUS “Disponibile”. La biblioteca poi chiederà per fissare la consegna. Oppure scrivendo una mail alla biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.laveno.va.it, alla quale gli incaricati della biblioteca risponderanno confermando la disponibilità e fissando la consegna. Oppure telefonando in biblioteca al numero 0332.625520 per parlare direttamente con un bibliotecario.

Si potranno prendere in prestito fino 10 libri e fino a 10 tra DVD e CD musicali.

Per il momento il prestito interbibliotecario è sospeso, quindi si potrà scegliere tra i libri della biblioteca di Laveno Mombello. «Sarà un po’ strano all’inizio ma vogliamo ricominciare, seppur con poco, a ridare vita alla biblioteca – continua Peregalli -. La collaborazione, pazienza e comprensione degli utenti saranno preziosi in questi momenti complicati. E’ un primo, piccolo passo, ne siamo consapevoli ma almeno è un passo».