Riapre la ciclabile della Valle Olona. I sindaci: «Continuiamo a seguire le regole»

Alla fine è arrivata l’ufficialità: dalla Provincia è giunto l’ok per la riapertura della pista ciclo-pedonale della valle Olona e di altre ciclabili provinciali di cui avevamo già parlato in QUESTO articolo.

L’altolà della scorsa settimana aveva creato malcontento in tanti cittadini, desiderosi di tornare a passeggiare o ad andare in bicicletta lungo il fiume Olona o comunque nei percorsi del fondovalle, sempre più apprezzati negli ultimi anni, soprattutto allo scoccare della stagione primaverile. Oltre alle comunità, anche diversi sindaci del territorio avevano espresso il loro rammarico per il veto provinciale, essendosi già organizzati per garantire i necessari controlli lungo il percorso.

Adesso i nastri che segnalavano la chiusura della ciclabile saranno tolti e si potrà riassaporare un po’ di aria fresca lontano dai centri abitati. In realtà, già da qualche tempo erano state diverse le segnalazioni di infrazioni in valle, con nastri spostati e avvistamenti di runners o biciclette. Proprio pensando ai tanti che non hanno rispettato le regole, giunge un monito da parte delle Autorità, che riflettono su questa ulteriore apertura della fase 2.

Una dose di libertà della quale non ci si dovrà approfittare, come ha ricordato il sindaco di Gorla Minore, Vittorio Landoni: «Vi raccomando la massima attenzione per non ricadere in una situazione che sarebbe devastante dal punto di vista sanitario e sociale. C’è purtroppo una piccola percentuale di cittadini che infrangono le regole, ma noi altri, consapevolmente e responsabilmente, andiamo avanti nel modo corretto, facendo ciò che ci viene richiesto. La libertà personale è fondamentale, ma deve tenere conto anche della libertà degli altri».

Un messaggio condiviso da Paolo Mazzucchelli, Primo cittadino di Cairate, lieto delle concessioni fatte in questa seconda fase, ma consapevole anche dei suoi rischi: «Non possiamo permetterci un nuovo innalzamento dei contagi, manteniamo la distanza sociale e continuiamo ad utilizzare mascherine e guanti: non vanifichiamo il lavoro fatto fino ad ora».

Si potrà quindi camminare, andare in bicicletta, ma rispettando le necessarie distanze ed evitando assembramenti. A facilitare ciò, la pulizia delle aree verdi che gli organi provinciali predisporranno nei prossimi giorni. A comunicarlo, il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri: «Mi è stato garantito che la Provincia si occuperà dello sfalcio dell’erba in valle e nelle strade provinciali a partire dai primi giorni della prossima settimana». Con l’erba tagliata e i sentieri puliti – garanzia di distanziamento in caso di incontro sul percorso fra più persone – non resta dunque che indossare la propria mascherina e scendere in valle.

