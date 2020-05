Riaprono i cimiteri dell’Unione Ovest lago di Varese

Da domani 13 maggio il Cimitero di Bardello sarà aperto.

Si raccomanda di rispettare le regole: divieto assoluto di assembramenti;

obbligo di utilizzo di mascherina e guanti per tutta la durata della permanenza;

rispetto della distanza interpersonale di 2 metri

divieto di svolgere operazioni di cura e manutenzione ordinaria su tombe o loculi contigui in contemporanea;

in occasione di cerimonie funebri, partecipazione dei congiunti del defunto per un massimo di 15 persone.