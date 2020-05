Il rilancio turistico del Varesotto in un webinar con il viceministro Bonaccorsi

Si parlerà di turismo, di idee, di progetti e di sinergie, di itinerari e di strategie da mettere in campo per il rilancio del comparto sul “Ceresio” e in tutta la provincia di Varese. Domani, giovedì 28 maggio, a partire dalle 10.30, V2Media ha organizzato il webinair promosso nell’ambito della e, tra i partecipanti, anche il presidente dell’autorità di bacino lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla, Massimo Mastromarino.

Il numero uno dell’ente sarà al tavolo (virtuale) con il Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Lorenza Bonaccorsi e altri interlocutori pubblici e privati. «Per noi rappresenta un’occasione importante per valorizzare le bellezze naturali conosciute in tutto il mondo, ora penalizzate dalla limitazione degli spostamenti. – commenta Mastromarino – Le provincie di Varese e di Como, per i propri ambiti, si sono imposte tra le migliori destinazioni italiane proprio per le caratteristiche e l’unicità dell’offerta. A Varese non possiamo che ricordare i beni Unesco, la Via Francisca del Lucomagno e, appunto, i suoi laghi. L’appuntamento è una valida occasione per dare concretezza a una serie di strategie che i singoli operatori e le Istituzioni hanno già pensato. Vorremmo mettere a sistema le diverse progettualità e, da lì, ripartire, meglio partire con più forza, nell’interesse di un pubblico sempre più allargato e alla ricerca del “bello di casa nostra».

Sono previsti gli interventi di Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del direttore della Milano Digital Week Nicola Zanardi e di Roberta Milano, Travel and Tourism digital strategist. Con loro, interverranno il presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi e Andrea Buffarello, direttore generale I Palazzi gruppo impegnato nel settore alberghiero.

Le opportunità turistiche offerte dal territorio varesino saranno presentate da Paolo Pileri del Politecnico di Milano e ideatore della ciclovia turistica Vento; da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e coordinatore del progetto di valorizzazione della Via Francisca del Lucomagno. Dalla fondatrice di Archeologistics Elena Castiglioni, da Marco Di Luccio del FAI – Fondo Ambiente Italiano – e dai presidenti delle Autorità di bacino del territorio Fabio Passera e Massimo Mastromarino. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, è invece in programma un barcamp dedicato agli operatori del settore, che avranno così modo di raccontare la loro strategia per la ripartenza.