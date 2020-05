I ristoratori del Sacro Monte e del Campo dei Fiori sono pronti per la Fase 2

Dopo le ordinanze di inizio marzo 2020 per l’emergenza Coronavirus gli esercenti di Sacro Monte e Campo dei fiori hanno dovuto sospendere le proprie attività in loco, alcuni si sono organizzati con delivery e accoglienze limitate, altri hanno chiuso totalmente in attesa di nuove indicazioni governative. Ma in questo periodo, che si protrae da più di due mesi, non è mancata in loro la voglia di fare rete e di convogliare energie di tutti per la ripartenza.

A breve, il 18 maggio se non ci sono cambiamenti, potranno ripartire gli alberghi e a seguire, l’1 giugno sempre che non ci siano modifiche, toccherà a bar e ristoranti. Così, il gruppo “Le Tavole del Gusto” composto dai gestori di Albergo Sacro Monte, Al Borducan romantic hotel&restaurant, Trattoria del ceppo, ristorante Milano, ristorante Montorfano, albergo ristorante Colonne, bar Pineta, Osteria Irma al campo dei fiori, ha lavorato ad alcune iniziative comuni che puntano ad ingrandire ancora la capacità di accoglienza in uno dei luoghi più belli di Varese.

Oltre agli adeguamenti previsti per legge, che metterà in campo ogni singola attività, Le Tavole del gusto ha deciso di trovare un immagine comune, un simbolo che richiama la sicurezza, l’accoglienza e la cura dell’ospite.

Il logo condiviso “RiparTiAMO Sacro Monte e Campo dei fiori” si troverà d’ora in poi nelle comunicazioni ai clienti ed esposto nei locali delle varie strutture,“Degusta in sicurezza” si legge sempre nello stemma, che evidenzia gli accorgimenti in più che saranno messi in atto per dare il massimo ad ogni cliente «A seguito dell’emergenza Covid-19 che ha travolto il nostro paese e il mondo intero e con uno sguardo agli scenari futuri, ci siamo dotati di tutte le misure per rendere il soggiorno il più sicuro possibile per tutti, che si tratti di un semplice caffè, un pranzo, una cena o un lungo weekend – spiega la nota del gruppo – Ovviamente sarà l’ospite stesso a darci una mano nel rendere tutto questo possibile, la collaborazione in un periodo così difficile diventa fondamentale».

Nell’attesa di riprendere il lavoro a pieno regime però i gestori, insieme ai residenti di Sacro Monte, hanno anche attivato il gruppo facebook “riparTiAmo Sacro Monte e Campo dei Fiori”, dove giornalmente vengono pubblicate foto e video dei meravigliosi luoghi protagonisti e si interagisce con sondaggi e domande da parte degli utenti di questi amatissimi luoghi di Varese.

In quest’ottica il gruppo ha deciso di organizzare delle video dirette facebook a partire da sabato 9 maggio alle 17 con un incontro dedicato ai musei di Sacro Monte.

A seguire, lunedì 11 maggio sempre alle 17 protagonisti saranno gli esercenti di Tavole del gusto e poi, per tutta la settimana ci saranno dirette con i residenti e gli Amici di Sacro Monte, la Fondazione Paolo VI e la parrocchia, l’Osservatorio Astronomico, l’ente Parco Regionale Campo dei Fiori, si parlerà anche di noleggio biciclette con i ragazzi di The Gravity Hub e molto altro: sulla pagina del gruppo si troveranno le informazioni per ogni diretta.