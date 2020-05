“Ripartite tra tutti i fondi regionali per il sistema educativo 0 – 6 anni”

I consiglieri di opposizione di “Gavirate Civica”, Silvestri Elena, Cassani Francesco , tornano alla carica sui fondi da destinare alle scuole dell’infanzia. La risposta data dal Sindaco Alberio non ha chiarito i loro dubbi e tornano a chiedere una distribuzione ampia dei fondi regionali ricevuti per il diritto allo studio.

«In base alla convenzione firmata il 31-12-2019 tra il Comune e le scuole materne di Oltrona e Voltorre, il Comune dovrebbe conferire alla scuola di Voltorre un massimo di 30.000 euro in due tranches. In cambio il Comune ha messo due rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione dell’asilo.

Annualmente la Regione Lombardia eroga contributi statali ai comuni destinati al sistema educativo dai 0 ai 6 anni. Nel 2019 il comune ha destinato 2.126,40 euro all’asilo di Voltorre, incassati il 11-04-2019, applicando un criterio di “ripartizione standard”. Non sappiamo la cifra dello stanziamento totale.

Con delibera del 10-04-2020, la Regione Lombardia, vista l’emergenza COVID-19, lascia liberi i comuni di ripartire la somma stanziata per il sistema educativo 0-6. Tale somma per il comune di Gavirate è di 31.712,51 euro.

Abbiamo o non abbiamo ragione, e con noi gli enti, a chiedere un confronto per cercare di alleviare i problemi dell’emergenza? Ha perso il controllo dei suoi assessori e dei suoi funzionari?

Noi da parte nostra abbiamo cercato inutilmente di contattare almeno la ragioniera, ma ci hanno detto più volte che il comune è chiuso, per cui nessuno ci ha saputo dire come rintracciarla. Dal giorno 4 maggio forse il comune riapre e vedremo se qualcuno è disposto a dare delle spiegazioni, magari non a noi, ma ai cittadini. Il sindaco deve capire che i soldi non sono i suoi, ma sono dei cittadini».