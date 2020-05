Ripartono i lavori per i nuovi lampioni a Busto Arsizio, respinto il ricorso al Tar

I lavori per il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica della città di Busto Arsizio possono andare avanti. A rendere possibile la ripartenza è stata la decisione del Tar che ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Citelum, la società uscita sconfitta dal bando di gara di project financing del Comune, vinto invece da A2a.

Proprio A2a, dunque, è tornata al lavoro per sostituire gli oltre 9 mila lampioni che attualmente non riescono a garantire ai cittadini strade e marciapiedi ben illuminati. L’avvio dei lavori era previsto inizialmente per marzo ma, a causa del lockdown imposto dal Governo per contenere il Coronavirus, tutto era stato rimandato. A peggiorare la situazione si era messo anche il ricorso della Citelum.

Al posto dei vecchi e arrugginiti pali con lampade ad incandescenza, dunque, arriveranno nuovi e moderni lampioni a led con punti ricarica usb per gli smartphone, colonnine per la ricarica delle auto elettriche e predisposizione per le luminarie natalizie.

LA MAPPA DELLE VIE POCO ILLUMINATE