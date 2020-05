Rissa tra il vicinato a Cardano al Campo, quattro le denunce dei carabinieri

È accorsa anche un’ambulanza della croce rossa di Busto a Cardano al Campo in via del Moncone in seguito ad una lite tra vicini degenerata in rissa.

Sarebbero quattro le persone coinvolte che per questioni di vicinato, sembrerebbe un problema di posteggi, sono arrivati alle mani. Sul posto per calmare gli animi e ricostruire l’accaduto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Gallarate dopo che era stato data la segnalazione intorno alle 16.30. Al termine delle verifiche sono scattate quattro denunce.