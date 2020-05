Sarà presentato venerdì 15 maggio il libro – intervista di don Juliàn Carron curato da Alberto Savorana dal titolo “Il risveglio dell’umano. Riflessioni da un tempo vertiginoso”, edito da BUR Saggi.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Centri Culturali (AIC) di cui fa parte, sin dalla sua fondazione, il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino, che invita tutti a seguire l’incontro alle ore 21 in diretta streaming sul canale YouTube di AIC e sulla pagina web Avvenimenti.

Davanti alle domande che tutti ci poniamo a partire dalla realtà imprevista e imprevedibile del Coronovirus (“Che senso ha quello che sta succedendo? Che cosa vince la paura? Cosa ci dice lo scoprirci così fragili?”), don Juliàn Carron descrive la grande possibilità di riscoperta dell’umano che ci è data di vivere in ogni momento. “È una presenza, non le nostre strategie, la nostra intelligenza, il nostro coraggio, ciò che mobilita e sostiene la vita di ognuno di noi”.

È una “presenza storica, carnale, come quella di Dio che si è fatto uomo” e oggi, in questa crisi, “più di qualsiasi discorso rassicurante abbiamo bisogno di intercettare persone in cui possiamo vedere incarnata la Sua presenza reale, l’esperienza di vittoria contro la sofferenza e il dolore”.

Link:

https://www.youtube.com/channel/UCLIcpBòiPCgASbirKfYESqWw

http://www.avvenimenti.org/servizi/eventi-live