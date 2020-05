Prima riunione per l’Ufficio di Presidenza della Commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid

Quasi due ore di riunione questa mattina per il neoeletto Ufficio di Presidenza della “Commissione di inchiesta sull’emergenza Covid-19”, che si è riunito per la prima volta a Palazzo Pirelli: a coadiuvare la presidente Patrizia Baffi (Italia Viva) nella programmazione e nello svolgimento dei lavori, ci sono il Vice Presidente Mauro Piazza (Forza Italia) ed Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) in qualità di Consigliere Segretario.

La Commissione terrà i suoi lavori ogni lunedì pomeriggio alle ore 14.30, così da evitare sovrapposizioni con gli altri appuntamenti di Commissione e Consiglio, solitamente calendarizzati negli altri giorni della settimana. La prima riunione è prevista per lunedì 8 giugno: nell’occasione l’Ufficio di Presidenza sottoporrà alla Commissione il programma di lavoro individuato e condiviso oggi, perché possa essere approfondito e integrato con ulteriori contributi e indicazioni avanzate dai Commissari.

Tre gli strumenti principali su cui si svilupperà l’attività della Commissione d’inchiesta. Il primo sarà quello delle audizioni con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e che hanno avuto ruoli e responsabilità nella gestione dell’emergenza Covid-19 e con tecnici, professionisti ed esperti del settore: la prima audizione dovrebbe vedere la presenza in Commissione dell’Assessore regionale Giulio Gallera e della Direzione Generale Welfare. Il secondo prevede la raccolta documentale di tutti gli atti, i provvedimenti, i decreti e le circolari emanate dal Governo e dalla Regione, che andranno a comporre in ordine cronologico tre elenchi comparati distinti tra quanto di derivazione e competenza regionale lombarda e quanto invece nazionale e delle altre Regioni italiane. Il terzo e ultimo strumento sarà costituito infine dalla raccolta di tutti i dati disponibili di carattere epidemiologico, sierologico, farmacologico e anatomo-patologico a livello lombardo e nazionale perché possano poi essere oggetto di una dettagliata e complessiva analisi di carattere scientifico.

In occasione della prima seduta verrà infine proposto ai Commissari di suddividere il lavoro individuando alcuni macrotemi, tra i quali le “zone rosse”, le modalità di effettuazione dei tamponi, l’Ospedale in Fiera a Milano, i trattamenti sanitari, clinici e farmacologici adottati e il tema degli approvvigionamenti e dei dispositivi di protezione individuale.

“Come minoranze abbiamo chiesto l’istituzione di questa Commissione d’inchiesta, la prima in Europa, perché consapevoli che dobbiamo fare chiarezza, verificare gli errori e appurare le responsabilità –evidenzia la Presidente Patrizia Baffi– ma credo anche che questa Commissione rappresenti per Regione Lombardia una grande opportunità per contribuire a fare una autodiagnosi che aiuti a definire e individuare una cura efficace. Ci aspetta un percorso importante che necessita sicuramente della presenza e del contributo di tutte le forze politiche, in particolare quelle che per prime l’hanno sollecitata e il cui contributo è fondamentale per il valore e il buon esito dei lavori della Commissione”.

La Commissione, la cui istituzione era stata richiesta da tutti i Consiglieri di minoranza, è stata istituita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia e dell’articolo 52 del Regolamento generale, e nello svolgimento del proprio lavoro avrà come oggetto specifico l’analisi e la valutazione della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in Regione Lombardia.

Dovrà concludere i propri lavori entro 12 mesi: le sedute si svolgeranno sempre a porte chiuse, gli atti e i verbali delle audizioni saranno secretati e non ne sarà consentito l’accesso a persone esterne alla Commissione.