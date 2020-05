Sabato il funerale del dottor Nicola, prevista una diretta Facebook

Un affetto immenso e, soprattutto, un forte senso di gratitudine nei confronti di un uomo che ha fatto la differenza a Gorla Minore. In questi giorni, all’articolo con cui annunciavamo la scomparsa del dottor Bruno Nicola, centinaia di persone hanno replicato con messaggi ricchi di affetto e tristezza per quanto successo, ma soprattutto con una parola: “Grazie”. Ciascuno conserva nel cuore un aneddoto, un ricordo, un gesto gentile compiuto dal medico dei gorlesi in tanti anni di lavoro in paese. Il funerale del dottor Nicola si svolgerà sabato 30 maggio.

Lo sguardo dell’intera comunità è ora proiettato verso la giornata di sabato, quando si terrà il funerale. A riguardo è intervenuto il sindaco Vittorio Landoni, che, in un video destinato ai gorlesi, ha ricordato con stima e riconoscenza l’amato dottor Nicola: «Una vita spesa e vissuta bene, soprattutto umanamente. Un’umanità che lui ha saputo esprimere nei rapporti con le persone, professionalmente, nel suo ruolo di sindaco, così come nel suo impegno sociale. Per noi è stato e sarà sempre un esempio di integrità morale e di correttezza, anche nel modo di porsi con gli altri. E’ stato e sempre resterà, per tutti noi, una persona da portare nel cuore».

Il Primo cittadino si è poi fortemente raccomandato con la comunità affinché rispetti quanto disposto per la cerimonia funebre, che si terrà domani (sabato 30 maggio) alle 10.15 presso l’oratorio di Gorla Minore: «Purtroppo, a causa delle normative di sicurezza per l’allarme Covid-19, solo 250 persone potranno presenziare alla cerimonia all’interno dell’oratorio: una parte sarà riservata ai famigliari, una all’Avis, una alle Autorità e ai medici che vorranno essere presenti.

Per permettere a tutti di assistere alla celebrazione, sarà fatta una ripresa video Facebook e YouTube, che verrà trasmessa nelle pagine della Comunità pastorale gorlese (https://www.facebook.com/Comunit%C3%A0-Pastorale-Gorla-Minore-Prospiano-110456093950274/ ). So bene che tutti vorremmo essere presenti, per dare un abbraccio ai figli e ai nipoti e testimoniare il nostro affetto al dottor Nicola, ma questo non è possibile – ha rimarcato Landoni – Vi chiedo dunque di non recarvi nel piazzale e nelle aree intorno. È doloroso, ma doveroso, sicuramente tutto il paese vorrebbe essere lì, per ridare a Bruno Nicola ciò che lui ha dato a noi, ma dobbiamo rispettare le regole».

La cerimonia funebre non sarà il solo momento di preghiera e cordoglio organizzato dalla comunità: questa sera (venerdì 29 maggio) alle 20.30 sulle pagine YouTube e Facebook del Collegio Rotondi (https://www.facebook.com/collegiorotondi/ ) ci sarà la recita del S. Rosario.

I figli hanno ringraziato la comunità per la partecipazione e fornito i dettagli per chi volesse omaggiarlo: «La carità, l’amore e la compassione verso il prossimo sono valori che hanno sempre illuminato la vita di nostro padre. Per questo motivo, chi volesse esprimere un segno di vicinanza, al posto dei fiori gradiremmo un’offerta al Gruppo Amicizia di Gorla Minore (Iban IT42L0306909606100000006488), cooperativa sociale a cui lui era molto legato affettivamente».

Proprio qualche giorno fa avevamo raccontato delle difficoltà economiche in cui versa l’associazione gorlese: il gesto della famiglia Nicola permetterà un ultimo, importante aiuto alla comunità nel nome di un uomo che, in paese, ha saputo fare la differenza.