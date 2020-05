San Pancrazio non si arrende: la 13° edizione della Fiera si farà online

La 13esima edizione della Fiera di San Pancrazio, in programma dal 9 al 17 maggio, quest’anno non riempirà gli spazi del Parco Spech ma quelli, virtuali, del web.

Di fronte all’impossibilità di svolgere la manifestazione che richiama ogni anno qualche migliaio di persone, gli organizzatori – l’Associazione Fiera di San Pancrazio e e la Parrocchia di Vedano Olona – non hanno voluto rinunciare ad un appuntamento che mette al centro la cultura, l’incontro e la riflessione sui valori e sui temi importanti della società legati ogni anno da una frase simbolo attorno a cui concentrare idee e dibattito.

Quest’anno saranno un poeta tra i più importanti del ‘900 e un fiore ricco di significati simbolici a dare il “segno” alla Fiera.

«Il titolo della XIII edizione della Fiera di San Pancrazio annullata a causa dell’emergenza sanitaria, “Portami il girasole impazzito di luce”, è tratto da una celebre poesia di Eugenio Montale ed esprime l’aspirazione a trovare una via di salvezza, un “varco”, una luce che rischiari la contraddizione dell’ “animo nostro informe” – spiegano gli organizzatori – In un mondo che è sempre più “terreno bruciato dal salino”, arido e poco fecondo, dove “le cose” sono “oscure”, non possiamo rinunciare a custodire e trapiantare la nostra ansia di luce, di cielo, di infinito. Il “girasole”, nel suo folle destino, diventa allora metafora della tensione verso l’alto, immagine positiva del desiderio incessante di vita, di conoscenza, di verità».

E mai come in questo tempo è necessario ricercare spazi per continuare ad incontrarsi e riflettere e dunque San Pancrazio, pur di esserci e di portare i suo messaggio, fa ricorso alle moderne risorse tecnologiche: «L’esperienza della Fiera di San Pancrazio quest’anno diventa on line e mette a disposizione sul canale YouTube alcuni incontri significativi degli ultimi anni da rivedere e rileggere alla luce dei tempi attuali».

Il programma, che procederà con un preciso calendario, con appuntamenti sui canali social e sul sito della Fiera di San Pancrazio, si aprirà con un appuntamento in diretta con il giornalista Mario Calabresi, realizzato in collaborazione con Primo Piano Italia Tv.

Ecco gli appuntamenti:

Sabato 9 maggio, ore 19 – Incontro con Mario Calabresi: “La mattina dopo”. A partire dal libro che racconta il vuoto che tutti viviamo il giorno dopo un grande dolore. Mario Calabresi dialoga con Giulia Adamoli.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e YouTube di PrimopianoitaliaTV raggiungibili anche tramite il sito www.fierasanpancrazio.it

Domenica 10 maggio, ore 21 – Lectio magistralis del professor Massimo Cacciari: “Nel lavoro si ripercuote l’eco della vita”

Sul canale YouTube Fiera di San Pancrazio (registrato nel 2013)

Lunedì 11 maggio, ore 21 -Lectio magistralis del professor Mauro Ferrari: “Le nanotecnologie e l’esigenza della totalità”

Sul canale YouTube Fiera di San Pancrazio (registrato nel 2013)

Martedì 12 maggio, ore 21 – Testimonianza di don Claudio Burgio :”Non c’è amore più grande”

Sul canale YouTube Fiera di San Pancrazio (registrato nel 2017)

Mercoledì 13 maggio, ore 21 -Lectio magistralis di Davide Rondoni: “La meraviglia e la lotta”

Sul canale YouTube Fiera di San Pancrazio (registrato nel 2017)

Giovedì 14 maggio, ore 21 – Lecio magistralis del professor Marco Bersanelli: “Che cosa è l’uomo perché te ne curi?”

Sul Canale YouTube Fiera di San Pancrazio (registrato nel 2015)

Venerdì 15 maggio, ore 21 – Lectio magistralis di suo Maria Gloria “La bellezza è uno sguardo che apre alla conoscenza”

Sul canale YouTube Fiera di San Pancrazio (registrato nel 2014)

Sabato 16 maggio, ore 21 – Lectio magistralis del dottor Alberto Mantovan: “Immunità e vaccini”

Sul canale YouTube Fiera di San Pancrazio (registrato nel 2016)

Domenica 17 maggio, ore 21 – Tavola rotonda con Castelli, Lodigiani, Ballerio, Dotti: “Fondati sul lavoro?”

Sul canale YouTube Fiera di San Pancrazio (registrato nel 2019)

Qui potete scaricare il programma in pdf