Il Saronno Baseball è pronto a ripartire: obiettivo promozione

Poco per volta il mondo dello sport riparte. Anche per il Saronno Baseball è tempo di tornare sul diamante; per la squadra saronnese sono infatti ripresi gli allenamenti, per ora della sola serie C, in vista del possibile inizio di campionato il 14 giugno.

Il fatto di avere limitati contatti fisici, soprattutto negli allenamenti, permette la pratica sportiva in sicurezza. I provvedimenti da prendere sono stati diversi e riguardano principalmente la limitazione degli accessi all’impianto sportivo, la chiusura di spogliatoi e altri locali, l’uso di mascherine nelle aree comuni e nelle situazioni in cui non è possibile mantenere le distanze.

La data prevista per la ripresa del campionato è il 14 giugno, ma prima di avere la conferma ufficiale, la squadra diretta dal Manager Andrea Franci dovrà attendere ancora qualche settimana.

Il piano B della federazione prevede infatti la partenza con un ulteriore mese di ritardo e con diverse partite da disputare in agosto.

Per quanto riguarda gli avversari si prevede, anche se non ancora ufficialmente, che saranno Seveso CABS, Senago, Rho, Legnano e Malnate. Se così fosse, si prospetta una stagione molto avvincente e con diverse squadre determinate a passare il turno per arrivare ai Play Off.

L’obiettivo della squadra, ormai leitmotiv per tutta la formazione, è vincere il campionato per passare il prossimo anno al campionato di Serie B.