Saronno Servizi: “Rimborsi per chi ha pagato la sosta durante il lockdown”

È un disguido tecnico che ha portato alcuni cittadini al pagamento di somme non dovute per la sosta. Saronno Servizi Spa, società che gestisce i parcheggi e i parcometri nella città degli amaretti, spiega come è andata e come rimborserà gli utenti, dopo la denuncia del consigliere comunale Francesco Banfi che ha anche presentato un’interpellanza urgente in Comune.

«Per via delle ordinanze emanate dal Comune di Saronno con le delibere numero 64 del giorno 26 marzo, numero 67 del giorno 15 aprile 2020 e numero 72 del giorno 4 maggio 2020, tutte le limitazioni orarie di sosta e i pagamenti nelle zone a disco orario o con pagamento tramite parchimetro sono state sospese fino a domenica 17 maggio inclusa, esonerando quindi gli utenti dal versamento degli importi dovuti a causa del lockdown cittadino e al divieto di circolare senza autodichiarazione se non per motivi strettamente necessari – si legge nella nota della società -. Dal momento che non è stato possibile disattivare in tempo i parchimetri installati in città, molti utenti hanno effettuato il pagamento della propria sosta in stalli contrassegnati dalle “strisce blu” nel periodo di sospensione dei versamenti, contributi che Saronno Servizi S.p.A. oggi considera “non dovuti” a causa di un disguido tecnico e che è pronta a rimborsare a tutti gli utenti che faranno richiesta: è evidente infatti che gli importi versati non sono da considerarsi dovuti ed è stato quindi deciso di rimborsare chi è stato tratto in confusione dalla continuità operativa dei parchimetri in questione».

«Alla riapertura di tutte le attività effettuata nella giornata di lunedì 18 maggio, Saronno Servizi S.p.A. ha potuto effettuare operativamente insieme al Comune di Saronno tutti i controlli degli importi erroneamente versati: l’importo indebitamente incassato durante il periodo indicato nelle ordinanze è pari allo 0,3 % degli importi incassati mensilmente dalla società nella gestione dei parcheggi e nello specifico ammonta a €360,05 per il mese di marzo, €2287,18 per il mese di aprile e €5166,30 per il mese di maggio», spiegano ancora .

Ecco modalità e tempi con cui gli utenti potranno richiedere il rimborso:

«Dal 1 luglio 2020 si potrà ricevere, in contante, presso gli sportelli della Società l’importo dichiarato da ciascun richiedente mentre, per importi superiori a 10€, potrà anche essere richiesto il pagamento anche tramite bonifico bancario. Tutti i rimborsi dovranno essere conclusi entro il 31 luglio 2020 – prosegue la nota di Saronno Servizi -. Il residuo rimanente dopo tutte le operazioni di rimborso pervenute sarà integralmente conferito da Saronno Servizi S.p.A. al Comune di Saronno. Scusandosi per il disguido generato da questo errore con tutti gli utenti coinvolti, la direzione di Saronno Servizi S.p.A. comunica che anche il personale impiegato presso gli uffici della società e presso gli sportelli aperti al pubblico è tornato operativo con gli orari precedenti all’emergenza Coronavirus, mettendo in atto tutte le precauzioni di accesso e sicurezza derivanti dalla condizione sanitaria prevista dalla fase 2. Per ulteriori informazioni sul tema sarà pertanto possibile rivolgersi agli uffici della società tramite telefono, posta elettronica o operatori agli sportelli».