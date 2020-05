Scoperta organizzazione di sfruttamento della prostituzione

Giovane donna denuncia ai carabinieri di essere vittima di violenza. I militari, coordinati dalla procura delle Repubblica di Monza, risalgono così a un’organizzazione che sfruttava ragazze italiane e albanesi, costrette a prostituirsi all’interno di un circolo privato – adibito a nightclub – in Varedo (MB), posto sotto sequestro. Sette arrestati (6 in carcere ed uno ai domiciliari) di nazionalità italiana ed albanese nelle province di Varese, Milano, Monza Brianza, Como, Lecco e Alessandria. I dettagli saranno resi noti in una nota al termine delle perquisizioni, tuttora in corso.

Seguono aggiornamenti