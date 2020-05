Segnaletica Covid 19: come le aziende possono adeguarsi

Siamo entrati nella fase 2, quella successiva alla quarantena che ha portato al lock down con la chiusura di quasi tutte le attività commerciali del paese. Un periodo di rinascita ma che non sta ad indicare l’uscita definitiva dall’emergenza.

Non è un caso che proprio per questa fase si stia parlando di necessità di mantenere le distanze e di usare determinate accortezze. Il famoso distanziamento sociale che durerà chissà per quanto e che riguarderà tutte le attività commerciali.

Il fatto di adeguarsi non sarà semplice ma dovrà essere comunque tenuto nella giusta considerazione da imprese e pubblici uffici. Per mettersi in regola si sta diffondendo il ricorso alla segnaletica Covid 19, adesivi e cartellonistica varia per consentire alle attività, ai negozi, agli uffici di riprendere a lavorare in totale tranquillità.

La segnaletica per il Covid 19

Si parla nello specifico di strumenti quali adesivi, cartellonistica, segnaletica, distanziatori. L’obiettivo è quello di aiutare i clienti a mantenere le distanze consentendo alle attività di gestire al meglio il traffico di persone che inevitabilmente si genera. Si pensi a quello che succede negli uffici pubblici, alle Poste, nei negozi, nella banche, nei camerini di prova delle attività di abbigliamento, negli stessi supermercati che sono stati tra i pochi negozi a restare aperti durante la quarantena.

Ecco, per tutte queste esigenze la soluzione è quella di ricorrere a segnaletica Covid 19: tante soluzioni che implicano ad esempio gli adesivi per Coronavirus da attaccare sul pavimento, così da indicare ai clienti la posizione da mantenere per il distanziamento sociale; ed ancora tutta la cartellonistica con indicazioni utili ed informazioni sul virus, i distanziatori, le strisce adesive.

L’importanza di indicazioni chiare e precise

Stiamo vivendo tutti quanti una situazione particolare, estremamente complessa nella quale le certezze non sono sempre presenti. In questa fase proprio la comunicazione diventa un fattore dirimente in grado di fare la differenza. Ecco perché adesivi e cartellonistica Covid, così come la segnaletica nelle attività e negli uffici, sono informazioni vitali per una corretta ripresa.

Indicazioni da seguire ma anche informazioni da mettere nei locali pubblici per chi volesse saperne di più sul Coronavirus e sui comportamenti virtuosi da seguire per circoscrivere il più possibile il pericolo di contagio.

La segnaletica Covid 19 risulta essere estremamente utile per fornire comunicazioni fondamentali ai clienti circa i comportamenti da tenere e per gestire il flusso all’interno dei locali, nei luoghi di affollamento dove la vita quotidiana dovrà necessariamente tornare a svolgersi.

Ripartire, in sostanza, in massima sicurezza; perché se la ripresa è un qualcosa di auspicato ed atteso, diventa indispensabile farlo nel modo corretto onde evitare rischi di una nuova diffusione del virus.