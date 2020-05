Sorpresa: un parcheggio per bus al posto del cantiere delle stazioni in viale Milano

Sorpresa: il cantiere delle stazioni in viale Milano, di fronte alla sede di Confartigianato, è stato smantellato e ha lasciato il posto a un parcheggio con strisce gialle e la scritta “bus”.

A occupare quello che nel progetto originario doveva essere un parcheggio per auto con del nuovo arredo urbano (in realtà lo diventerà, ma solo fra qualche mese) ci sono ora gli spazi per i capolinea dei bus extraurbani che ora sono in piazzale Kennedy, ma presto dovranno essere spostati.

Responsabile di questo “sfratto” inatteso è l’emergenza Covid-19, che stravolgerà spazi e dimensioni del mercato di Varese: le direttive per la fase 2, anche se non ancora delineate, prevederanno infatti dei maggiori distanziamenti tra le bancarelle, e renderanno necessario anche lo spazio dove ora fermano i bus. Quando il mercato tornerà a lavorare a pieno regime, perciò, le fermate degli autobus extraurbani si sposteranno nel nuovo parcheggio temporaneo di viale Milano, per massimizzare così gli spazi sul piazzale.

Non è ancora chiaro quando si renderà necessario questo maggiore spazio, e quando perciò si sposterà la fermata dei bus: dipenderà dalle decisioni della Regione, che per ora consente l’operatività solo alle bancarelle alimentari ma presto potrebbe estenderla anche alle alle altre, cosi come estenderà le aperture ai negozi anche a quelli non strettamente necessari. Potrebbe succedere già da lunedì 18, come potrebbe essere rimandato ancora di settimane. Così, malgrado le strisce gialle già delineate, non si sa ancora quando entrerà in funzione quella nuova fermata.

Si sa invece quando verrà smantellato il tutto: il parcheggio provvisorio per i bus tornerà di nuovo nella sua “sede naturale” di Piazzale Kennedy quando verrà trasferito il mercato in piazza Repubblica liberando così gli stalli originali che, nel progetto delle stazioni, subiranno poi anche un profondo ammodernamento.